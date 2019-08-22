رئيس بنك مصر: 4 أسباب وراء قرار المركزي بخفض الفائدة 1.5%

كتبت- منال المصري:

أرجع محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة، بنسبة 1.5% اليوم الخميس، إلى 4 أسباب ساهمت في خفض الفائدة بعد نجاح السياسة النقدية في احتواء التضخم وضبط سوق الصرف.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، خفض الفائدة 1.5% إلى 14.25% على الإيداع و 15.25% للإقراض.

وقال الأتربي في تصريحات لمصراوي، إن السبب الأول وراء خفض الفائدة يتمثل في تراجع معدل التضخم الأساسي والعام ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً والتي أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.

وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في خفض أعباء تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة حيث أن أي تراجع على الفائدة ينعكس على تراجع معدلات الفائدة على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة .

وأشار الأتربي إلى أن تراجع الفائدة يساهم في تحفيز الاستثمار المباشر وزيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف أن السبب الرابع يتمثل في تعافي معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة معدلات الإنتاج حيث أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.