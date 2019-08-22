  • عاجل:البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1.5 %

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    نائب رئيس البنك الأهلي: خفض الفائدة 1% على شهادات الادخار ثابتة العائد

    08:02 م الخميس 22 أغسطس 2019
    نائب رئيس البنك الأهلي: خفض الفائدة 1% على شهادات الادخار ثابتة العائد

    البنك الأهلي المصري

    كتبت- منال المصري:

    قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض الفائدة 1%؜ على الشهادات ذات العائد الثابت تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5%.

    وأشار إلى أن الفائدة على الشهادات تراجعت إلى 14% مقارنة 15%؜ يصرف عائدها شهريا لمدة 3 سنوات. بينما تراجعت الفائدة على الشهادات التي يصرف عائدها ربع سنويا إلى ١٤.٢٥٪؜ مقارنة ١٥.٢٥٪؜.

    واكد علي ان لجنة ( الكو) بالبنك اتخذت قرارها بناء على دراسة تكلفة الأموال والسيولة بالبنك .

    وأشار إلى أن الفائدة علي الشهادة متغيرة العائد هبطت الفائدة عليها ١.٥٪؜ لتسجل ١٤.٥٪؜ مقارنة ١٦٪؜ يصرف عائدها كل ٣ أشهر لمدة ٣ سنوات.

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