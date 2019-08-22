نائب رئيس البنك الأهلي: خفض الفائدة 1% على شهادات الادخار ثابتة العائد
كتبت- منال المصري:
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض الفائدة 1% على الشهادات ذات العائد الثابت تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5%.
وأشار إلى أن الفائدة على الشهادات تراجعت إلى 14% مقارنة 15% يصرف عائدها شهريا لمدة 3 سنوات. بينما تراجعت الفائدة على الشهادات التي يصرف عائدها ربع سنويا إلى ١٤.٢٥٪ مقارنة ١٥.٢٥٪.
واكد علي ان لجنة ( الكو) بالبنك اتخذت قرارها بناء على دراسة تكلفة الأموال والسيولة بالبنك .
وأشار إلى أن الفائدة علي الشهادة متغيرة العائد هبطت الفائدة عليها ١.٥٪ لتسجل ١٤.٥٪ مقارنة ١٦٪ يصرف عائدها كل ٣ أشهر لمدة ٣ سنوات.
الخبر التالى:متى يظهر تأثير خفض أسعار الفائدة على الاستثمار في مصر؟
-
161
-
142
-
115
-
115
-
92
-
81
-
74
-
60
-
44
-
44