أرباح بنك الكويت الوطني - مصر تتجاوز مليار جنيه في النصف الأول

كتبت - منال المصري :

ارتفع صافي أرباح بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، بنسبة 6.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.055 مليار جنيه (ما يعادل نحو18.7 مليون دينار كويتي)، بحسب بيان من البنك.

وقال البنك في بيانه، إن ودائع العملاء الإجمالية ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة 19.24% لتبلغ 56.68 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 47.54 مليار جنيه في نهاية النصف الأول للعام 2018.

وزادت الموجودات الإجمالية بنسبة 5.26 % لتبلغ 68.55 مليار جنيه مقارنة مع 65.12 مليار جنيه في نهاية النصف الأول لعام 2018، وفقا للبيان.

وقالت شيخة البحر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، في البيان، إن النتائج المالية القياسية لبنك الكويت الوطني - مصر تعكس الرؤية الثاقبة لاستثمارات المجموعة الاستراتيجية وطويلة الأجل في السوق المصري كما يمثل نمو أرباح البنك في النصف الأول من العام 2019 والتي كانت أغلبها أرباحا تشغيلية تأكيدا على استقرار الوضع الاقتصادي وتطوره بشكل ملحوظ".

وأشارت البحر إلى أن الوطني – مصر يمثل أهم فروع المجموعة الخارجية حيث تصل مساهمته إلى قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة مؤكدة على أن النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري سوف يخلق فرصاً إستثمارية وتمويلية جديدة للبنك وهو ما سيساهم في تحسن مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة الأم وهو ما يعزز وضعه في السوق المصري.

وقال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب "البنك مستمر كما أظهرت نتائج النصف الأول من العام الحالي في مواصلة أداءه القوي محققاً نمو في معظم مؤشراته المالية بدعم من نجاح البنك في التغلب على ظروف السوق غير المواتية مطلع العام الجاري".

وأضاف الطيب أن أغلب أرباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل انعكاسا لتنوع الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن البنك يسعى من جانب آخر إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة وأنه قد خطى فى سبيل ذلك خطوات جيدة جدا بما يقدمه من خدمات ومنتجات متطورة للأفراد والتي تناسب متطلبات مختلف شرائح العملاء.

ويمتلك بنك الكويت الوطني شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلى التى تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملاءه على مدار 24 ساعة، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها للعملاء وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك فى كل معاملة.