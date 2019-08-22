"المركزي" يوافق على تعيين محمد بدير عضوا منتدبا لبنك عوده - مصر

كتبت - منال المصري:

وافق البنك المركزي، على قرار مجلس إدارة بنك عودة مصر بترشيح محمد بدير ليتولى منصب العضو المنتدب للبنك بحسب بيان صادر من البنك مساء أمس.

وتمتد خبره محمد بدير في المجال المصرفي على مدار 28 عامًا تقريبًا، ويتمتع محمد بدير بخبرة واسعة في جميع أنشطة الخدمات المصرفية للشركات والخدمات التجارية التجزئة المصرفية والخزانة وإدارة المخاطر ومخاطر السوق وإدارة الأصول والخصوم والتمويل التجاري والتمويل وتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات والتخطيط المالي، بحسب البيان.

وبدأ بدير مسيرته المهنية في عام 1991 بالعمل في بنك مصر الدولي في عده إدارات منها خطابات الضمان والاستيراد والتصدير، وكذلك في مجال الخدمات المصرفية للشركات متعددة الجنسيات. و شغل مناصب عليا تدريجية حيث عمل في عام 2000 على إدارة قسم الاستثمار والأسهم الخاصة، ثم شغل منصب رئيس إدارة الأصول والخصوم في عام 2002.

وفي عام 2005، انتقل إلى البنك الأهلي سوسيتيه جنرال - القاهرة حيث تم ترشيحه كرئيس لإدارة الأصول والخصوم. ثم في أوائل عام 2007، تم تعيين محمد بدير كرئيس لإدارة مخاطر السوق والأصول والخصوم في بنك عودة - مص ، ثم انتقل عام 2008 إلى منصب نائب المدير المالي. في عام 2009 ، تم ترشيح بدير ليكون المدير المالي في بنك عودة - مصر.

و أخيرًا في عام 2016، أصبح نائب العضو المنتدب و عضو مجلس اداره تنفيذي - مسؤولا عن التجزئة المصرفية و الفروع و الإدارة الماليه و كل إدارات العمليات، و تكنولوجيا المعلومات.

منذ انضمامه إلى بنك عودة - مصر ، عمل بدير على المشاركة في وضع استراتيجية ورؤية البنك لضمان استدامة تحقيق مستهدفات البنك.

تخرج محمد بدير من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - كلية الإدارة ، وحصل على درجة البكالوريوس في علم الإدارة تخصص البنوك. كما حصل بدير على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في عام 2011.