مصر تدعو الشركات اليابانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فيها

كتب- مصطفى عيد:



دعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الشركات اليابانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، والتي تبلغ حاليا 880 مليون دولار في ظل وجود 106 شركات يابانية في مصر، مشيدة بما حققته الاستثمارات اليابانية في مصر خلال الأعوام الماضية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من وزارة الاستثمار، في مؤتمر عقدته السفارة اليابانية لدى القاهرة، بمناسبة قرب انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي السابع حول التنمية الأفريقية "التيكاد 7" نهاية الشهر الجاري.

وارتفعت الاستثمارات اليابانية في مصر بنسبة 74.3 % خلال العام المالي 2017-2018 لتبلغ 162.1 مليون دولار مقارنة بنحو 93 مليون دولار خلال 2016-2017، وفقا لبيانات وزارة الاستثمار.

وقالت الوزارة إن مؤتمر "التيكاد" يعد منصة هامة تجمع العديد من الشركاء الدوليين لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية، كما يمثل شراكة مهمة بين مصر واليابان، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام.

وأشارت الوزارة إلى التعاون بين مصر واليابان في إنشاء المتحف المصري الكبير، وإلى التعاون في إطار المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم وإنشاء عدد من المدارس اليابانية في القاهرة.

وقال مساكي نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، إن مصر أحد أهم شركاء التنمية لبلاده في أفريقيا، خاصة في مجال التدريب من خلال استقبال المتدربين الأفارقة، موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية مهمة بدأت تؤتي ثمارها مع تحسن المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وهي عناصر تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر.

وأضاف أن مصر لديها إمكانيات وقدرات هائلة لاستقبال الاستثمارات اليابانية، مشيرا إلى أن تحسن مناخ الاستثمار أدى إلى زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، كما أبدى رجال الأعمال اليابانيين اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في مصر.

وذكر السفير أن مؤتمر "تيكاد 7" يهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري الياباني مع الدول الأفريقية، ويتضمن مناقشات حول تعزيز الصحة والتعليم والتغير المناخي وتمكين المرأة، ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في القارة، موضحا أن من المتوقع أن تلعب مصر دورا مهما في هذا السياق بصفتها رئيسًا للاتحاد الأفريقي.

وقال إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الياباني، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لها دور كبير في حل كافة المشكلات التي واجهت المستثمرين اليابانيين في مصر، مشيرا إلى أن هناك مستقبلا كبيرا للتعاون الاستثماري بين مصر واليابان خلال الفترة المقبلة.

وذكر محمد أبو العينين عضو مجلس الأعمال المصري الياباني، أن قمة "التيكاد" تعد أحد أهم المؤتمرات للعلاقات الأفريقية مع اليابان، موضحًا أن الفكر الياباني يمتاز بأنه فكر تنموي يهدف إلى بناء الأمم وإعداد البشر، مشيدا بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي دائما يشدد على ضرورة حل جميع مشاكل المستثمرين اليابانيين والتي تم حلها بالفعل.