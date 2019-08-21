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    شعبة الملابس: أوكازيون الصيف رفع المبيعات وانتعاشة مع موسم المدارس

    04:10 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
    شعبة الملابس: أوكازيون الصيف رفع المبيعات وانتعاشة مع موسم المدارس

    ملابس

    كتبت - منار الرخ:

    قال يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن الأوكازيون الصيفي ساهم في زيادة مبيعات الملابس بالتزامن مع عيد الأضحى، بعد حالة من الركود نتيجة ارتفاع الأسعار.

    وأضاف الزنانيري، لمصراوي، أنه مع بدء موسم الأوكازيون قبل موعده بشهر كامل، خفضت المحلات أسعارها بنسب تخفيضات تصل إلى 70% في محلات وسط البلد.

    وأوضح أنه من المفترض أن يستمر الأوكازيون حتى بداية دخول المدارس، ونأمل زيادة المبيعات أكثر من ذلك.

    وأعلنت وزارة التموين، الشهر الماضي، بدء العمل بالأوكازيون الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة 26 يوليو الماضي ولمدة شهر، بدلا من موعده السنوي في نهاية أغسطس، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة خلال فترة الأوكازيون، تخفيفًا من معاناة المواطنين بعد ارتفاع الأسعار.

    أوكازيون الصيف المدارس غرفة القاهرة التجارية عيد الأضحى

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