البورصة تتراجع .. وسهم إعمار يهبط 4% مع نهاية التعاملات

القاهرة – مصراوي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من مبيعات عربية.

وهبط المؤشر EGX30 بنحو 0.5% إلى مستوى 14357 نقطة، مع نهاية التعاملات.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 42.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 26 مليون جنيه، والمصريين صافي شراء بقيمة 16.8 مليون جنيه.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع سهم شركة إعمار مصر للتنمية بأكثر من 4% ليغلق على 3.2 جنيه للسهم مقابل 3.34 جنيه للسهم عند الفتح، وذلك بعدما أثير الجدل مرة أخرى حول ملكية الشركة لمشروع مراسي بالساحل الشمالي.

وكانت شركة إعمار مصر، قالت في بيان أمس، إن أرض مشروع مراسي تم تسجيلها تسجيلا نهائيا موثقا لدى مكتب الشهر العقاري المختص باسم شركة إعمار مصر، بعد مراجعة الشهر العقاري لكافة الادعاءات المقدمة من الغير بما في ذلك "الادعاء الكيدي" الأخير، في إشارة للدعوى القضائية التي أقامها رجل الأعمال وحيد رأفت ضد الشركة للحصول على ما يقول إنه حقه في جزء من أرض مراسي.

وأضافت الشركة أن الشهر العقاري قرر بعد الفحص والدراسة إتمام إجراءات التسجيل لصالح شركة إعمار مصر وعدم الاعتداد "بهذه الادعاءات المغلوطة".

وقالت إعمار إنها اشترت أرض مراسي بموجب مزاد علني من الدولة وإنها سددت ثمن الأرض بالكامل، وإنه لا يوجد ما يثير القلق في هذا الخصوص.

وأضافت أنها "تؤكد على قوة موقفها القانون وأن ما يثار حاليا لن يكون له أثر مالي مؤثر على الشركة".

وذكرت الشركة أنها ستقوم بالتعامل مع "الادعاءات غير الصحيحة" التي أثيرت مؤخرا من خلال القنوات القانونية.