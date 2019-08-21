"كريم مصر" تطلق خدماتها بمحافظتي قنا ومطروح

كتب- محمد علاء الدين:

أطلقت شركة كريم مصر، المتخصصة في النقل التشاركي، خدماتها بمحافظتى مرسى مطروح وقنا، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع وتعزيز تواجد خدمتها على مستوى محافظات الجمهورية وتلبية احتياجات سوق النقل والمواصلات في مصر.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه تم اختيار محافظة مرسى مطروح بالتزامن مع موسم الصيف وتزايد أعداد المصطافين في المحافظة لتطرح الشركة حلولا تساهم في تسهيل انتقالات المواطنين.

وأضافت الشركة أنه تم البدء في توفير الخدمة في محافظة قنا والتي يتخطى عدد سكانها 3 ملايين نسمة ضمن خططها للتوسع في محافظات الصعيد وتوسيع قاعدة عملائها في محافظات ومدن الوجه القبلي.

قال وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة كريم مصر، إن الشركة تسعى للتوسع في توفير خدماتها لتشمل مدن ومحافظات مصر التي تحتاج لخدمات الشركة، مضيفا أن خطة كريم مصر لا تقتصر على المحافظات الكبرى فقط، "فدائما ما تدرس الشركة احتياجات السوق المحلي وتسعى لتقديم بدائل وحلول النقل بناء على احتياجات كل محافظة".

وأوضح أن الشركة تدرس التوسع بخدماتها في مدن الجيل الرابع والمدن الجديدة متى وجدت حاجة سوقية لذلك.

وتعد خدمة "كريم -جو" الأكثر انتشارًا ورواجًا في مختلف محافظات مصر، كونها توفر خدمات نقل مريحة بتكلفة مناسبة.