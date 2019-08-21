بنك الإمارات دبي يدعم شابًا أنقذ أسرة من حريق عقار الزاوية الحمراء

القاهرة- مصراوي:

قال بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، في بيان اليوم الأربعاء، إنه قدم دعما للشاب جهاد يوسف ذكي، وذلك لعمله البطولي في إنقاذ أسرة من بينها 3 أطفال في حريق عقار بالزاوية الحمراء.

وكان جهاد قد تسلق على مواسير العقار، وتمكن من إنقاذ جميع أفراد الأسرة وإنزالهم، وسط إشادة من سكان المنطقة على شجاعته

وأضاف البنك أنه حريص على دعم النماذج الإيجابية بالمجتمع، كجزء من استراتيجية المسئولية الاجتماعية.

وقال البنك إنه قام بدعم الشاب جهاد، وكذلك الأسرة التي تضررت من الحريق لإدخال السعادة على قلوبهم خلال عيد الأضحى المبارك.

وسلم فؤاد محمد الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك الشاب جهاد يوسف والأسرة مبلغا ماليا تقديراً لشجاعته ودوره البطولي، ولدعم هذه الأسرة وإدخال البهجة على أطفالها لتتمكن من الاحتفال بالعيد وإسهاما من البنك لإعادة إصلاح التلفيات التي حدثت داخل العقار.

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