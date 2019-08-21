قطاع الأعمال العام تبحث مع سفير سنغافورة التعاون في مجال النقل البحري

كتبت- شيماء حفظي:

بحث وزير قطاع الأعمال العام، مع بريمجت سداسيفان سفير سنغافورة لدى القاهرة، سبل وفرص التعاون المشترك خاصة في مجال النقل البحري، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة، إن اللقاء الذي حضره العضوين المنتدبين لشؤون النقل البحري والبري بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، أكد على عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، والحرص على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات.

وبحث اللقاء أوجه التعاون الممكنة مع ميناء سنغافورة لتطوير الأداء وآليات العمل في شركات تداول الحاويات التابعة للوزارة، معربا عن تطلعه للاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا السنغافورية في هذا المجال، بحسب البيان.

ورحب سفير سنغافورة بالتعاون مع شركات الحاويات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن ميناء سنغافورة البحري يعد من أكبر وأهم موانئ العالم، وتديره شركة PSA السنغافورية والتي تعمل في نحو 64 ميناء حول العالم في آسيا وأوروبا والأمريكتين.، بحسب البيان.