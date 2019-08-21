البترول توقع اتفاقا لإتاحة تموين وتحويل السيارات للغاز بمحطات "وطنية"

كتب- مصطفى عيد:

وقع قطاع البترول عقد اتفاق تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لإضافة نشاط تموين وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ غاز طبيعي) في محطات الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية التابعة للجهاز، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

ووقع الاتفاق عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء محسن المحلاوي مدير عام الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، وعن قطاع البترول كل من أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وعبد الفتاح فرحات رئيس شركة "غازتك"، وهشام الصفتي رئيس شركة "كارجاس".

ووفقا للبيان، يقضي الاتفاق المبرم بإدخال أنشطة وخدمات تموين وتحويل السيارات للعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين) بالمساحات الشاغرة بمحطات الشركة الوطنية المنتشرة على مستوى الجمهورية من خلال شركتي غازتك، وكارجاس المتخصصتين في هذا النشاط.

وتشمل الخطة المتفق عليها في هذا الصدد إقامة 54 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في 15 محافظة تشمل عددا من مراكز تحويل السيارات وذلك بواقع 30 محطة كمرحلة أولى، و24 محطة كمرحلة ثانية مقسمة على الشركتين، بحسب وزارة البترول.

وقالت وزارة البترول إن من المستهدف الوصول بخطة إقامة المحطات الجديدة إلى 350 محطة في 6 سنوات، بعد الانتهاء من دراسة واختيار المواقع الملائمة.

وأكدت الوزارة أهمية هذا الاتفاق الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارات وأجهزة الدولة لسرعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وبرنامج الحكومة لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين)، والعمل المشترك لاستثمار الإمكانيات والتسهيلات المتاحة بما يخدم خطط وبرامج الدولة.

وأشارت إلى أن الاتفاق يأتي أيضا في إطار العمل على استمرار توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطن في مجال الوقود بجودة عالية ويسر كبير، موضحة أن هذا الاتفاق يؤدي إلى زيادة عدد المحطات التي تقدم هذه الخدمات تيسيراً على المواطنين، ولإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من خدمات الغاز الطبيعي في السيارات بصورة كبيرة.

وذكرت الوزارة أن الاتفاق يستهدف أيضا مواكبة الزيادة في الإقبال مؤخراً على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، نظراً لتكلفته المنخفضة وجودته العالية، مشيرة إلى تحرك الوزارة بوتيرة سريعة لتأمين الاحتياجات والبنية الأساسية اللازمة من محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز بما يخدم برنامج تحويل مركبات النقل الجماعي.

وأضافت أنها تعمل وفق خطة متكاملة لزيادة أعداد السيارات المحولة والمحطات التي تخدمها، حيث تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود خلال العام المالي الحالي، والذي يمثل رقماً قياسياً غير مسبوق في هذا النشاط.

وقالت الوزارة إن هذا الرقم من المتوقع زيادته خلال السنوات المقبلة في ظل تزايد الإقبال من المواطنين على تحويل السيارات، وإنه يجري حاليا الاستمرار في التوسع في شبكة المحطات التي تبلغ حاليا 187 محطة و72 مركز تحويل على مستوى الجمهورية.

وأكد اللواء محسن المحلاوي، حرص جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي تتبعه الشركة التي يرأسها على المساهمة في توجه الدولة وبرنامج الحكومة للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.

وأشار المحلاوي إلى توفير كافة الإمكانيات في هذا الشأن من خلال شبكة المحطات المتميزة التابعة للشركة الوطنية، والتي تتميز بالانتشار في مختلف المناطق والمحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية بما يسهم في تعزيز جهود الدولة في هذا المشروع الحيوي.