ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب قبل 4 أشهر من الموعد المخطط

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الأربعاء، ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كيلومتر، وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الحالي والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر على الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حالياً الى 12 بئرا.

وأضافت أن الإنتاج الحالي لحقل ظهر ارتفع إلى 8 أضعاف الإنتاج منذ بدء باكورة انتاج الحقل في ديسمبر 2017.

وأشار عاطف حسن رئيس شركة بتروبل، إلى أن الشركة التي تم إسناد مهمة تنمية الحقل إليها نجحت في وضع باكورة إنتاج المرحلة الأولى على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2017، مروراً بمراحل زيادة الإنتاج التصاعدية، والانتهاء من تشغيل وحدات الإنتاج الخامسة والسادسة والسابعة المتبقية بالمحطة البرية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح حسن أن تشغيل هذه الوحدات كان له أثر كبير في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة البرية، كما تم تطوير منصة التحكم البحرية لاستيعاب توصيلات الكابل الكهروهيدروليكي الثاني بطول 160 كيلومترا، والذي تم الانتهاء من مده في مارس الماضي للتحكم في آبار المنطقة الجنوبية، وفقا للبيان.