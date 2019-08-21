خام برنت يرتفع فوق 60 دولارا للبرميل بدعم انخفاض المخزونات الأمريكية

القاهرة- وكالات:

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 60 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن المخاوف المستمرة من ركود عالمي محتمل حدت من المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وزاد خام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 0.6% إلى 60.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع 0.5% عند التسوية أمس الثلاثاء.

وصعد الخام الأمريكي 17 سنتا أو 0.3% إلى 56.30 دولار للبرميل.

وأشارت بيانات معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، إلى أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس الجاري، وفقا للوكالة. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المخزونات 1.9 مليون برميل.

وقال إدوارد مويا محلل الأسواق لدى أواندا في نيويورك "لعل أسعار الخام تتلقى دعما من تقرير إيجابي عن المخزونات من معهد البترول الأمريكي ربما يشير إلى أكبر انخفاض في كاشينج (مركز لتسليم العقود الآجلة بولاية أوكلاهوما) منذ فبراير 2018، إذا أقرته إدارة معلومات الطاقة"، بحسب رويترز.

ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الحكومية في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، وستحظى بمتابعة أكبر من المعتاد في ضوء اقتراب نهاية موسم ذروة استهلاك الوقود بالولايات المتحدة، بحسب ما قاله محللون.

وتظل التوترات في الشرق الأوسط تحت الأضواء، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع ناقلة إيرانية في البحر المتوسط من توصيل النفط إلى سوريا في خرق للعقوبات الأمريكية.

كما تلقت أسعار النفط دعما من بيانات تظهر انخفاض صادرات السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، في يونيو الماضي.

وأبلغ مسؤول بقطاع النفط السعودي، وكالة رويترز، في وقت سابق هذا الشهر أن المملكة تخطط لإبقاء صادراتها من الخام دون سبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس الجاري، وسبتمبر المقبل، رغم الطلب القوي من الزبائن، من أجل إعادة التوازن إلى السوق.

غير أن حالة الضبابية التي تكتنف الآفاق الاقتصادية العالمية وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدت من المكاسب في أسواق النفط.