أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك العربي الأفريقي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك البركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.55 جنيه للشراء و16.65 للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.