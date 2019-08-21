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    أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:30 ص الأربعاء 21 أغسطس 2019
    أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    دولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك العربي الأفريقي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك البركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.55 جنيه للشراء و16.65 للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    الدولار الجنيه المصري البنك الأهلي المصري

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