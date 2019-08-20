زادت في "التجاري الدولي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولى قرشا واحدا، إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك العربي الأفريقي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك البركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.55 جنيه للشراء و16.65 للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.