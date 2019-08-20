البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشرتها

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.86% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14428 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.91%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.94%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 218 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين صافي بيع بقيمة 122.4 مليون جنيه، و95.6 مليون جنيه على التوالي.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي قد أنهى تعاملات أمس الاثنين منخفضا بنسبة 0.66%.