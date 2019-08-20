"شهبندر التجار الجديد".. رئاسة اتحاد الغرف التجارية تعود لآل العربي

كتب- مصطفى عيد:

حسم المهندس إبراهيم العربي مقعد رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لصالحه، بعد منافسة حامية مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد السابق، والرئيس الحالي لغرفة الإسكندرية التجارية، ليعود المنصب لآل العربي، الذي شغله والده رجل الأعمال محمود العربي حتى عام 2000.

وحصل إبراهيم العربي على 21 صوتًا، مقابل 14 صوتًا لأحمد الوكيل، وذلك في الانتخابات التي أجريت أمس الاثنين، بمقر الاتحاد بمنطقة وسط القاهرة.

ويأتي ذلك بعد أن حسم العربي انتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية منتصف الشهر قبل الماضي بعد فوز قائمته "معا" على قائمة "التغيير للتطوير".

وإبراهيم العربي هو ابن شهبندر التجار الأسبق محمود العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، واتحاد الغرف الأسبق، وولد إبراهيم في السابع من فبراير لعام 1953.

وجاء فوز إبراهيم العربي برئاسة الاتحاد أيضا بدعم من والده الذي عقد عددا من الاجتماعات مع ممثلي الغرف التجارية وأوصاهم بانتخاب إبراهيم العربي.

وحصل إبراهيم العربي على بكالوريوس الهندسة قسم عمارة في سنة 1977، ليبدأ مسيرته المهنية ملتحقا بمدجموعة شركات والده الشهيرة منذ عام 1977.

وبعد عام واحد من التحاقه بالشركة، أسس إبراهيم العربي فرعا للشركة في بورسعيد ليصبح مديرا له، ثم أنشئ فرع الشركة في شبرا بعدها بأربع سنوات في عام 1982، ليصبح مديرا للفرع.

وترقى إبراهيم العربي إلى منصب مدير عام إدارة المبيعات المركزية للمجموعة في عام 1985، ثم أصبح رئيسا للقطاع التجاري لعام 1990، وبعد 15 عاما أصبح العربي عضوا بمجلس الإدارة، وفي نفس العام نائبا لرئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بقويسنا في المنوفية، وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية.

وفي عام 2008 تولى إبراهيم العربي منصب العضو المنتدب لمجموعة شركات العربي، وفي نفس العام أصبح رئيسا لمجلس الأمناء لكلية التكنولوجيا بقويسنا، وأيضا رئيسا لمجلس الأمناء لمشروع إصلاح وتطوير التعليم الفني والمهني بمحافظة المنوفية.

وفي عام 2010، أصبح إبراهيم العربي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة شركات ومصانع العربي، كما تم انتخابه رئيسا للغرفة التجارية بالقاهرة، وأيضا اختياره كنائب ثانٍ لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بعد فوز أحمد الوكيل برئاسة الاتحاد.

وفي عام 2015 فازت إبراهيم العربي في انتخابات مجلس إدارة الغرفة بالتزكية، ليصبح بعدها النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث استمر أحمد الوكيل في تولي منصب رئاسة الاتحاد.

ومن أبرز إنجازات إبراهيم العربي كرئيس لغرفة القاهرة، إنشاء نادي للتجار اسمه "تجار المحروسة"، حيث تسلمت الغرفة المرحلة الأولى في مايو الماضي، وتعمل على استكمال بقية المراحل، وأيضا مشروع مستشفى التجار، وأيضا مشروع الرعاية الطبية بالغرفة، بالإضافة إلى توقيع العديد من البروتوكولات مع وفود تجارية واستثمارية أجنبية، وإطلاق برامج للتدريب.