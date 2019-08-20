الإسكندرية لتداول الحاويات تلغي توزيع 400 مليون جنيه استجابة للشركة القابضة

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، على إلغاء قراره السابق بشأن توزيع 400 مليون جنيه من الاحتياطي النظامي للشركة، بناء على خطاب من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، نشره مصراوي سابق.

وقالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه أمس، على إلغاء القرار رقم 138 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2019 بالموافقة على العرض على الجمعية العامة للشركة لتوزيع مبلغ 400 مليون جنيه من الاحتياطي النظامي على المساهمين كلا بنسبة مساهمته، وما يترتب على إلغاء قرار المجلس من إجراءات.

وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، طالبت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التابعة لها، بإلغاء قرار توزيع 400 مليون جنيه من الاحتياطي النظامي على المساهمين بالشركة، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وقالت الشركة القابضة في خطابها لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات – حصل مصراوي على نسخة منه - إنه يرجى اتخاذ اللازم بإعادة العرض على مجلس إدارة الشركة في أسرع وقت لإلغاء القرار.

وتعمل الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في تداول الحاويات والبضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ونقل الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة، بالإضافة إلى القيام بأعمال المخلص الجمركي وممارسة الاستثمار العقاري.

وقررت الحكومة التخلي عن 30% إضافية من حصة المال العام في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، على أن تحتفظ بنسبة 65% من أسهم الشركة.

وتبلغ نسبة أسهم الشركة المتداولة في البورصة حاليًا 5% بعدما أجرت الشركة اكتتابا لزيادة رأس المال، فيما تتوزع 95% من أسهمها بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 55.369%، وهيئة ميناء الإسكندرية 39.63%، وفقا لأحدث بيان لهيكل المساهمين المرسل من الشركة للبورصة.

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