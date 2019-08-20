"إنرشيا" العقارية تقترض 575 مليون جنيه من بنك القاهرة لتمويل مشروعات

القاهرة- وكالات:

قال أحمد العدوي، العضو المنتدب لشركة إنرشيا للتنمية العقارية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن شركته وقعت يوم الثلاثاء عقد قرض بقيمة 575 مليون جنيه "34.62 مليون دولار" مع بنك القاهرة، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة، "القرض لمدة خمس سنوات وسنة إتاحة للسداد.. سنستخدم القرض لتمويل أعمال الإنشاءات في أكثر من مشروع خاص بالشركة سواء جيفيرا أو مشروعات أخرى".

وأوضح حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة إنرشيا القابضة، الشركة الأم لإنرشيا للتنمية العقارية، أن التمويل الذي وقعته الشركة اليوم الثلاثاء يغطي تكاليف الإنشاءات على مدى العامين المقبلين.

تأسست إنرشيا عام 2007 على يد مجموعة من شباب المستثمرين، ولدى المجموعة محفظة أراض يقع أغلبها في مرسى مطروح بغرب مصر.

وقال العدوي "سنبدأ السحب من القرض خلال أقل من شهر بعد الانتهاء من بعض الإجراءات".

وأبلغ العدوي رويترز، أن محفظة أراضي الشركة زادت من 6.5 مليون متر مربع في العام الماضي إلى نحو سبعة ملايين متر مربع حاليا.

وتعمل المجموعة بالتوازي في أول ثلاث مراحل من مشروعها "جيفيرا" في مرسى مطروح. ويضم المشروع نحو 14 ألف وحدة سكنية وسياحية بجانب مراكز تجارية وجامعة ومدرسة ومراكز طبية متخصصة ومستشفى وأماكن ترفيهية وفنادق.