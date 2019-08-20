قطاع الأعمال: خطة تطوير شركة غزل المحلة تشمل تحديث الماكينات والتسويق

كتبت- شيماء حفظي:

اجتمع وزير قطاع الأعمال العام، مع مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة إعادة هيكلة وتطوير الشركة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وحضر الاجتماع، المهندس أشرف عزت رئيس مجلس الإدارة لشركة غزل المحلة، وأحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وممثلى اللجنة النقابية بشركة غزل المحلة.

وقال الوزير، إن شركة غزل المحلة تعد أكبر قلعة صناعية للغزل والنسيج وبمثابة عاصمة لهذه الصناعة في مصر، والحرص على تطوير الشركة لإعادتها لسابق عهدها والمنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير، أن خطة هيكلة وتطوير الشركة تشمل تحديث الماكينات والمعدات وكذلك تطوير البنية التحتية، ورفع جودة المنتجات مع تحسين أساليب البيع والتسويق، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين لرفع وتطوير مهاراته ومواكبة التطور في هذه الصناعة.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، حاليًا للانتهاء من إجراءات توقيع عقود توريد الماكينات الجديدة ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج، على أن يتم التوقيع قبل نهاية الشهر الجاري.

وسيتم عملية التوريد على مرحلتين، حيث يتم توريد المرحلة الأولى في الربع الأول من العام 2020، وتكون المرحلة الثانية من التوريدات في الربع الأول من العام 2021" بحسب تصريحات خاصة لوزير قطاع الأعمال لمصراوي سابقا.

وكان مصدر بالشركة القابضة للغزل والنسيج، قال لمصراوي، في تصريحات سابقة إن شركة غزل المحلة للغزل والنسيج، ستكون ضمن المرحلة الأولى لتطوير القطاع من خلال توريد معدات جديدة.

وكشف المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن تطوير مصانع شركة غزل المحلة، سيتضمن تفريغ 4 مصانع وتجهيزها لاستقبال الماكينات الجديدة بدلا من الماكينات الجديدة.

وأوضح أن المصانع المقرر تطويرها، هي مصنعيين للغزل ومصنعين للنسيج، إلى جانب دراسة تحديث وحدة تجهيز.

ويتولى مكتب الاستشارات العالمي "وارنر" إعداد ودراسة احتياجات المصانع من الماكينات الجديدة، ضمن خطة التطوير التي وضعها بالتعاون مع الوزارة، بحس بالمصدر.

وبحسب المصدر، تضم شركة المحلة للغزل والنسيج، حاليًا 8 مصانع، لكنها لا تعمل بكامل طاقتها نتيجة تقادم عدد من الماكينات، بالإضافة إلى نقص المواد الخام.



وتواجه شركات الغزل والنسيج، تحديات كثيرة تتعلق بخسائرها المتراكمة، وتوفير سيولة التطوير، وتمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات تاريخية.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، سيتم توفيرها من خلال بيع أراضي 14 محلجًا تابعا لها، بهدف تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا.

وتراجعت خسائر الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، خلال العام المالي الماضي، إلى 2.5 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه العام المالي السابق، بحسب بيان سابق من الوزارة.