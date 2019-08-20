شعبة الخضروات: مشروع الصوب الزراعية سيضبط السوق ويزيد المعروض

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن مشروع الصوب الزراعية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية الأسبوع الجاري سيؤدي إلى زيادة المعروض من إنتاج الخضروات في الأسواق.

وأضاف النجيب لمصراوي أن زيادة المعروض ستسهم في ضبط الفجوات التي تحدث لبعض الأصناف خلال العام تأثرًا بالعروة الصيفية أوالشتوي.

وافتتح الرئيس السيسي، السبت الماضي، المشروع القومي للزراعات المحمية، والذي يشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.

ويهدف مشروع الصوب الزراعية إلى ضبط آليات السوق بزيادة حجم المعروض.

وقال النجيب إن بعض الأصناف يقل تواجدها في الأسواق خلال العروة الصيفية والشتوية مما ينتج عنه ارتفاع في أسعارها.

وتابع "الصوب الزراعية ستعمل على توافر هذه الأصناف طوال العام وبالتالي سيصبح السعر في معدله الطبيعي".

وخلال الأشهر الماضية، ساهم ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في صعود معدل التضخم الشهري، نظرًا لارتفاع بعض أصناف الخضر، قبل أن تعود الأسعار للانخفاض ومن ثم ينخفض التضخم.

وأضاف النجيب، أن توافر المعروض من الخضروات والفاكهة سيقلل نسب التضخم بالتدريج والأزمات أيضا، مثل أزمات البطاطس والطماطم التي حدثت الأسواق خلال المواسم السابقة.

وفي مارس الماضي ارتفعت أسعار البطاطس بقيمة كبيرة حتى وصل الكيلو 15 جنيهًا في بعض الأسواق، وساهمت الحكومة في حل أزمة ارتفاع السعر بعدما عرضت كميات كبيرة من البطاطس في منافذ البيع الخاصة بوزارتي التموين والداخلية.

وبحسب نائب رئيس الشعبة، فإن شعبة الخضروات ستجتمع قريبًا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمعرفة الإجراءات التي سيتخذها الجهاز لطرح الأصناف بالأسواق.

وقالت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، في بيان السبت الماضي، إن أسعار الكثير من الخضروات انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 25% في سوق الجملة، نتيجة زيادة المعروض.