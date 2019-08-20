أوراسكوم تتوقع تحسن أداء طابا هايتس بعد رفع حظر السفر عنها

كتبت- شيماء حفظي:

توقعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، تحسن أداء مشروع طابا هايتس، خلال العام المقبل، مع رفع حظر السفر عنها وتسيير الرحلات الجوية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها بدأت إجراء مفاوضات مع شركائها من منظمي الرحلات الألمانية لتسيير الرحلات الجوية إلى طابا هايتس اعتبارًا من نوفمبر 2019، وذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية الشهر الماضي إزالة الحظر المفروض على جميع شركات الطيران الألمانية – والذي فرض في أكتوبر 2015 - للسفر إلى طابا.

وأضافت الشركة "وبالتالي نتوقع عائدا ماليا إيجابيا للوجهة في عام 2019. ومن المتوقع أيضًا أن تقوم دول أوروبية أخرى برفع حظر السفر الي طابا مما سينتج عنه تدفقًا كبيرًا إلى طابا خلال عام 2020 والعودة إلى مؤشرات ما قبل الربيع العربي في السنوات التالية".

وأضافت الشركة "الآن مع رفع الحظر، سوف نتمكن من تحقيق الاتجاه التصاعدي المحتمل والنتائج الايجابية للوجهة، والجدير بالذكر إنه في عام 2010، حققت طابا هايتس ما يقرب من 20 مليون دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك".

وخلال النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة زيادة في الإيرادات بطابا هايتس بنسبة 90.7% لتصل إلى 79.7 مليون جنيه، بحسب البيان.

وأضاف البيان، أنه تم إعادة تشغيل 37 غرفة في فندق باي فيو ليصبح إجمالي عدد الغرف المتاحة 1.319 من ‘جمالي 2.365 غرفة. وارتفعت نسبة الاشغال بالنسبة للغرف المتاحة بنسبة 77.3% لتصل إلى 39% خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 22.0% خلال النصف الأول من عام 2018.