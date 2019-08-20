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    "البريد" يعلن عن وظائف جديدة في خدمة العملاء بالقاهرة الكبرى

    01:03 م الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    "البريد" يعلن عن وظائف جديدة في خدمة العملاء بالقاهرة الكبرى

    الهيئة القومية للبريد

    كتب- محمد علاء الدين:

    أعلنت شركة البريد للنظم Wavs التابعة للهيئة القومية للبريد عن حاجتها لتعيين شباب في وظيفة خدمة العملاء بمراكز الاتصالات التابع للهيئة القومية للبريد وذلك لقاطني القاهرة الكبرى فقط.

    وبحسب منشور على الصفحة الرسمية للهيئة القومية للبريد، فإن شروط الوظيفة للشباب المتقدم تضمنت أن يكون حاصل على مؤهل عالي وأدى الخدمة العسكرية أو معفى من أدائها.

    وعن تفاصيل الوظيفة أوضح المنشور أن العمل الذي سيقوم به الموظف هو الرد على استفسارات وطلبات العملاء، والترويج وبيع منتجات الهيئة القومية للبريد، على أن يكون العمل بنظام الورديات.

    وعلى راغبي التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي : sara.hossam@pfs-intl.com.

    الهيئة القومية للبريد فرص عمل خدمة العملاء مراكز الاتصالات

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