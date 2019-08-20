التنمية الصناعية تطرح أراضٍ جديدة بالغردقة ومرغم سبتمبر المقبل

كتبت- دينا خالد:

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن فتح باب الحجز لعدد 218 وحدة صناعية بمساحة 336 مترا مربعا بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وعدد 204 وحدات صناعية، بمدينة مرغم بالإسكندرية، بداية من 5 سبتمبر المقبل.

وأضافت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن سعر كراسة الشروط 2280 جنيها، على أن يتم حجز الوحدة بأسلوب التمليك أو الإيجار لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد لمدة 10 فترات.

وأشارت الهيئة أن طرح هذه الوحدات بتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه سيتم تمويل المشروعات حتى 5 ملايين جنيه، لشراء الآلات والمعدات، وذلك لمدة 6 سنوات وبفترات سماح تصل إلى سنة كاملة يتم خلالها سداد العوائد المستحقة.

وحددت الهيئة الأنشطة المستهدفة بمجمع الغردقة، أنشطة غذائية، هندسية، كيماوية، منسوجات وملابس، وحددت الأنشطة لمجمع مرغم، الصناعات البلاستيكية والصناعات البلاستيكية القابلة للتحلل.