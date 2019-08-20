أرباح أوراسكوم للتنمية تقفز مع نمو الطلب على الفنادق والعقارات في 6 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أرباح شركة أوراسكوم للتنمية مصر، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة بنسبة 113.3% لتصل إلى 393.8 مليون جنيه مقابل 184.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، مع نمو الطلب على العقارات والفنادق في مشروعاتها.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها حققت نتائج تشغيلية ومالية إيجابية في جميع قطاعاتها حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 52.4% لتصل إلى 2.33 مليار جنيه مقابل 1.5 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2018.

وأضافت الشركة أن قطاع الفنادق حقق أداء قويا خلال الستة أشهر الأولى من العام نتيجة نمو القطاع السياحي في مصر، وارتفعت إيرادات الفنادق التابعة للشركة بنسبة 18.3% إلى 743.2 مليون جنيه، وارتفعت الأرباح التشغيلية للفنادق بنسبة 19٪ لتصل إلى 276.6 مليون جنيه.

وتوقعت الشركة زيادة الطلب على الفنادق خلال النصف الثاني من العام وذلك نتيجة افتتاح فندقي توماس كوك في الجونة، بالإضافة إلى إزالة حظر السفر الألماني على طابا، مصر.

وفي قطاع العقارات، ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 253.4% لتصل إلى 4.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 1.2 مليار جنيه، نتيجة زيادة مبيعات وحدات مشروع O West بالإضافة إلى الجونة ومكادي هايتس.

وأوضحت الشركة أنه تم التعاقد على 860 وحدة تمثل زيادة في المبيعات بنسبة 245.4% مقابل 249 وحدة بالنصف الأول من عام 2018، ما ساهم في زيادة الإيرادات بنسبة 170.6% إلى 1.25 مليار جنيه، على خلفية زيادة تسليم الوحدات في الجونة، بالإضافة إلى تسجيل إيرادات الجزء المعترف به من أراضي الوحدات المباعة في O West.

وارتفعت أيضًا إيرادات قطاع إدارة المدن في الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 28.4% لتصل إلى 335.2 مليون جنيه ما يشير إلى زيادة النمو والتنمية في وجهات المجموعة خاصة مكادي هايتس و طابا هايتس، بحسب الشركة.

وقال خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، في البيان: "أنه سعيد بما تحققه الشركة من نتائج قوية والاستمرار في المسار الصحيح لتحقيق أهداف 2019."

وتتطلع شركة اوراسكوم للتنمية مصر، لتحقيق صافي مبيعات عقارية جديدة تتراوح ما بين 6.5 مليار جنيه إلى 7 مليارات جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه خلال عام 2018 مستفيدة من مشروعها الأول في سوق العقارات الأولي "O West" والنتائج الإيجابية للجونة ومكادي هايتس.