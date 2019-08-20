السويدي إليكتريك توقع عقدا لإنشاء شبكة داخلية للقناة للسكر بـ 308 ملايين جينه

القاهرة- مصراوي:

وقعت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع، إحدى شركات السويدي إليكتريك على عقد بقيمة 308 ملايين جنيه لإنشاء خط ربط وشبكة داخلية لصالح شركة القناة للسكر.

وقالت الشركة في بيان صحفي مرسل للبورصىة اليوم الثلاثاء إن العقد يتضمن إنشاء شبكة داخلية بطول 180 ك. م بقيمة 255 مليون جنيه بنظام تسليم المفتاح على أن يتم تسليم المشروع خلال 24 شهرًا من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة.

ويتضمن العقد إنشاء خط ربط جهد 23 ك. ف بقيمة 52.8 مليون جنيه بنظام تسليم المفتاح على أن يتم تسليم المشروع خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة، بحسب البيان.

وقال البيان إن الشركة كانت قد وقعت عقدًا لإنشاء محولات لشركة القناة للسكر وكذلك خط جهد 220 ك. ف في أبريل الماضي، بقيمة 445 مليون جنيه، ليرتفع بذلك إجمالي العقود الموقعة مع الشركة حوالي 753 مليون جنيه.