"إعمار مصر" تصدر بيانًا عن حقها في ملكية أرض "مراسي" بالساحل الشمالي

القاهرة- مصراوي:

أصدرت شركة إعمار مصر، بيانا اليوم الثلاثاء، للرد على ما أثير بشأن عدم حقها في ملكية أرض مشروع مراسي، بالساحل الشمالي، مؤكدة أن كل ما ذكر في هذا الخصوص غير صحيح ولا يوجد له أي أساس قانوني يدعمه.

وقالت الشركة في بيانها للبورصة المصرية، إن أرض مشروع مراسي تم تسجيلها تسجيلا نهائيا موثقا لدى مكتب الشهر العقاري المختص باسم شركة إعمار مصر، بعد مراجعة الشهر العقاري لكافة الادعاءات المقدمة من الغير بما في ذلك "الادعاء الكيدي" الأخير، في إشارة لمطالبة أسرة الدكتور وحيد رأفت بحقها في جزء من أرض مراسي.

وأضافت الشركة أن الشهر العقاري قرر بعد الفحص والدراسة إتمام إجراءات التسجيل لصالح شركة إعمار مصر وعدم الاعتداد "بهذه الادعاءات المغلوطة".

وقالت إعمار إنها اشترت أرض مراسي بموجب مزاد علني من الدولة وإنها سددت ثمن الأرض بالكامل، وإنه لا يوجد ما يثير القلق في هذا الخصوص.

وأضافت أنها "تؤكد على قوة موقفها القانون وأن ما يثار حاليا لن يكون له أثر مالي مؤثر على الشركة".

وذكرت الشركة أنها ستقوم بالتعامل مع "الادعاءات غير الصحيحة" التي أثيرت مؤخرا من خلال القنوات القانونية.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن أسرة الدكتور وحيد رأفت حصلت على قرار من الشهر العقاري بحقها في جزء من أرض مراسي، وأن أصحاب الوحدات العقارية بالمشروع لن يتمكنوا من تسجيل وحداتهم في الشهر العقاري.