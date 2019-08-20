600 مليون جنيه مبيعات "هيرو" للصناعات الغذائية بالنصف الأول من 2019

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة هيرو للصناعات الغذائية في مصر، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مبيعاتها في النصف الأول من العام الجاري، بلغت 600 مليون جنيه، وهو ما يمثل 100% من المبيعات المستهدفة.

وأشارت الشركة إلى أنها تعمل بـ 60% فقط من طاقتها الإنتاجية من خلال 11 خطاً للإنتاج، "الأمر الذي يبشر بمستقبل زاهر لتلك الشركة الواعدة حين تعمل بكامل طاقتها التصميمية خلال السنوات القادمة وما ستحققه من مبيعات وإيرادات كبيرة تدعم الاقتصاد المصري".

وقالت هيرو إنها تمكنت خلال 12 عاما فقط من عملها في مصر أن تستحوذ على 70% من سوق الشربات المصري و60% من سوق المربى و12% من سوق الألبان.

وتستهدف هيرو أن تستحوذ على 15% سوق ألبان الأطفال في السوق المصري، بنمو 3% بنهاية العام الجاري، مع طرح منتجين جديدين من الألبان العلاجية في السوق.

وقال محمود بزان، الرئيس الإقليمي لشركة هيرو بالشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة تستهدف زيادة إجمالي مبيعاتها بنحو 18% خلال العام الحالي لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، منها 845 مليون جنيه من السوق المحلي.

وذكر أن الشركة تخطط لطرح منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي بجانب العمل على تطوير الإنتاج والاستثمار في عمليات البحث العلمي.

وقال ساهر نديم، رئيس قطاع تغذية الأطفال بشركة هيرو بيبي مصر والشرق الأوسط، إحدى شركات هيرو السويسرية، إن صادرات الشركة المتوقعة في العام الجاري 455 مليون جنيه، مقابل 370 مليون جنيه مصري خلال العام السابق، وأن الشركة تستهدف نسبة صادرات تصل إلى 35% من إجمالي مبيعات الشركة.

وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى أكثر من 35 دولة حول العالم.