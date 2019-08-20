أسعار الدولار تنخفض ببنكين وترتفع في ثالث مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي والتعمير والإسكان، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما ارتفع السعر في بنك كريدي أجريكول، واستقر في 7 بنوك أخرى.

وانخفض سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولى قرشين، إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الأهلي ومصر عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي والإسكندرية عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي البركة وقناة السويس عند 16.55 جنيه للشراء و16.65 للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.