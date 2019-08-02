بعد 3 أشهر فقط.. شركة كاريدج لتوصيل الطعام تخرج من مصر بشكل مفاجئ

كتب- محمد علاء الدين:

أبلغت شركة كاريدج لخدمات طلب وتوصيل الطعام، موظفيها أمس بوقف نشاطها في مصر دون إبداء أي أسباب.

وقال مسؤول بالشركة لمصراوي، إن الفرع الرئيسي للشركة لم تخطرهم بأي تفاصيل حول أسباب وقف نشاطها في مصر واكتفت بقولها إنها توجيهات من الشركة الأم.

وتعتبر شركة كاريدج لطلب وتوصيل الطعام شركة شقيقة لشركة "اطلب" في مصر وهما مملوكتان لشركة ديلفيري هيرو العالمية.

ودخلت شركة كاريدج السوق المصري منذ 3 أشهر تقريبا بعد إعلان شركة جلوفو خروجها المفاجئ من مصر.

وكانت شركة جلوفو قد قررت وقف نشاطها في مصر بشكل مفاجئ نهاية شهر أبريل الماضي، وأرجع مصدر مسؤول في شركة جلوفو حينها السبب إلى هو التمويل الجديد الذي حصلت عليه الشركة من صندوق استثمار Lakestar and Drake، بقيمة 150 مليون يورو، والذي تم الإعلان عنه فور إعلان الشركة خروجها من مصر وتشيلي.

ورهنت شركة ديليفري هيرو المالكة لشركتي أطلب وكاريدج المنافسين لشركة جلوفو في مصر حصول الشركة الأم على التمويل بتخارجها من السوقين المصري والتشيلي، وذلك بحكم امتلاك ديليفري هيرو 16% من شركة جلوفو الأسبانية ما يمنحها حق التصويت بقبول أو رفض صفقة التمويل.

وقال مصدر بقطاع التشغيل بالشركة لمصراوي، إنهم تلقوا إخطارا من الشركة الأم بإسبانيا عن استئناف نشاطهم في مصر.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرر في 28 من مايو الماضي إلزام شركتي ديليفري هيرو، وجلوفو بإيقاف العمل فورًا بالاتفاقات المبرمة بينهما، وإعادة الوضع كما كان عليه قبل إبرام تلك الاتفاقات، وذلك برجوع شركة جلوفو للعمل في السوق المصري، وعدم قيام الشركة بأي عمل من أعمال التصفية.

وقال حماية المنافسة إنه يجب على الشركتين الالتزام بالتواصل مع الجهاز، والتبليغ عن الإجراءات المتخذة من جانبهما لتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الإخطار.