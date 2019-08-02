أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وهبط سعر الدولار واليورو، أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما هبط سعر الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

تراجع سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع، قرشا، حيث سجل أمس الخميس 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، بحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

وهبط سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 18.23 جنيه للشراء و18.42 جنيه للبيع مقابل 18.36 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس 19.38 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع مقابل 20.62 جنيه للشراء و20.83 جنيه للبيع.

وهبط أيضًا سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 54.24 جنيه للشراء و54.61 جنيه للبيع، مقابل 54.31 جنيه للشراء و54.75 جنيه.

وتراجع سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، قرشا ليسجل أمس 4.39جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال القطري قرشا إلى 4.29 جنيه للشراء و4.56 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي قرشا ليسجل أمس 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.