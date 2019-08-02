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    الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

    03:41 م الجمعة 02 أغسطس 2019
    الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

    الريال السعودي

    القاهرة – مصراوي:

    تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه، في 10 بنوك عاملة في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

    ويقدم مصراوي، خدمة لمعرفة أسعار العملة السعودية أمام الجنيه في البنوك، مع اقتراب موسم الحج.

    وتراجع سعر الريال السعودي قرشا في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وقناة السويس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي 4.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

    وهبط سعر الريال السعودي، في بنك الإسكندرية قرشا 4.36 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر العملة السعودية، في البنك التجاري الدولي قرشا ليصل إلى 4.38 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.

    كما هبط سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 4.38 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر الريال السعودي في بنك الإسكان والتعمير قرشا إلى 4.33 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.

    وهبط سعر العملة السعودية في بنك البركة قرشين إلى 4.33 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي قرشا إلى 4.37 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

    الريال السعودي بنك الأهلي المصري الحج قناة السويس بنك مصر
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