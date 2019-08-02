انطلاق منتدى الاستثمار الإفريقي في القاهرة الاثنين المقبل

كتبت - منال المصري:

يعقد بنك التنمية الإفريقي فى مصر، وأفريكسيم بنك، الإثنين المقبل، المنتدى السنوي للاستثمار في إفريقيا، بهدف تشجيع فرص الاستثمار في مختلف المجالات في ظل التحّول التكنولوجي في أفريقيا.

وقال البنك، في بيان اليوم الجمعة، إن المؤتمر سيعقد بحضور مالين بلومبرج المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي فى مصر ووزيرة الإستثمار و التعاون الدولي، وإبراهيم ساجنا مدير أفريكسيم بنك في مصر وباتريك ماكجى ممثل قطاع الاستثمار في إدارة بنك التنمية الإفريقي ومحمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية .

وأضاف البنك، أنه تقرر أن تكون مصر المحطة الأولى في عرض و مناقشات المشروعات المتوقع إنجازها على المستوى الإقليمى في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي.

وسيتم عرض بعض المشروعات التى تم البدء في تنفيذها بعد إقرارها في النسخة الأولى للمنتدى والمؤتمر الموسع والذي عقد في مدينة جوهانسبرج فى نوفمبر العام الماضى 2018.

و كان مؤتمر الإستثمار فى إفريقيا الموسع 2018 ، نجح في اختيار و البدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات على مستوى مصر وإفريقيا والتي بلغت 63 مشروعا بتكلفة 40 مليار دولار في مختلف المجالات موزعين على 24 دولة .

وتضمنت المشروعات 16 مشروع فى 4 دول فى شمال إفريقيا بتكلفة تصل إلى 19،45 مليار دولار ، كما نجح المؤتمر السابق فى لقاء 335 مستثمر من كافة الأنحاء بوفود أكثر من 87 دولة و 8 رؤساء دول إفريقية .

وتضمنت مجالات المشروعات الطاقة، البنية التحتية، الصرف الصحى ومعالجة المياه، تمويل مشروعات الشباب و المرأة الصغيرة و المتوسطة، النقل و المواصلات، و المجالات المالية و المصرفية ، بحسب البيان.

و من المتوقع ان يقام المؤتمر الموسع فى مدينة جوهانسبرج فى نسخته الجديدة 2019 خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر القادم ، و الذى سيتم عرض ما تم التوصل إليه من دراسات و مشروعات مقترحة من كل بلد إفريقي تحت رعاية بنك التنمية الإفريقي و أفريكسيم بنك بالتعاون مع الحكومات و الجهات المعنية فى كل بلد إفريقي .