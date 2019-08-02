بعد أسبوع من بدء الأوكازيون الصيفي.. انتعاش مبيعات الملابس بنسبة 15%

كتبت- شيرين صلاح:

انتعشت مبيعات محلات الملابس الجاهزة بنسبة 15% بعد تقديم موعد الأوكازيون الصيفي هذا العام، بحسب ما ذكره تجار لمصراوي.

وفي جولة على محلات الملابس بمنطقة وسط البلد، قال محمد رجب، بائع في أحد المحلات، إن مبيعات المحل نشطت بنسبة 20% بعد تقديم موعد الأوكازيون الصيفي هذا العام.

وكانت وزارة التموين أعلنت بدء العمل بالأوكازيون الصيفي هذا العام مبكرا بنحو 30 يومًا ليبدأ في 26 يوليو الماضي بدلا من موعده السنوي في نهاية أغسطس، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة خلال فترة الأوكازيون.

وأضاف رجب "الحكومة قدمت موعد الأوكازيون لمساعدة التجار، وتنشيط حركة البيع والشراء في ظل الركود الحالي، ومع اقتراب موسم العيد".

وتتراوح نسبة التخفيضات بالمحل بين 10 و50%، وتختلف نسبة الخصم في حال كانت القطعة مخزنة من العام الماضي أم قطعة تم شرائها هذا العام، بحسب ما قاله رجب.

وتوقع رجب، أن تزيد نسبة الإقبال على شراء الملابس خلال الأيام المقبلة وحتى اقتراب العيد.

وقال محروس أحمد، صاحب محل الملابس، لمصراوي، إن هناك إقبالا ملحوظا على المحل بعد تقديم موعد الأوكازيون.

ويرى محروس، أن حركة البيع في عيد الفطر أفضل بكثير من عيد الأضحي، قائلا: "هذا عيد اللحوم، يفضل المواطنون توفير المال من أجل الأضحية أو شراء اللحم".

وقالت هبة محمد، بائعة بمحل ملابس، إن حركة البيع والشراء خلال هذة الأيام أفضل بكثير من بداية موسم الصيف ولكن حركة البيع تصبح أفضل بنهاية الأوكازيون، حيث يقصد بعض الزبائن المحلات، لشراء الملابس بسعر أقل من بداية الموسم بكثير وتخزينها للعام التالي.

ويقول يحيي الزنانيري، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن مبيعات التجار من الملابس نشطت بنحو 15% منذ تبكير ميعاد الأوكازيون حتي الآن.

وتوقع الزنانيري، أن تصل نسبة زيادة المبيعات خلال الأوكازيون إلى 20% حتى عيد الأضحى.

وكان الزنانيري، قال في وقت سابق لمصراوي، إن فترة الأوكازيون ستتداخل مع موسم عيد الأضحى المبارك، متوقعا استمرارها حتى نهاية سبتمبر المقبل.