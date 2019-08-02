أسعار الذهب تعود للارتفاع.. والجرام يقفز 10 جينهات مرة واحدة اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة بقيمة 10 جنيهات للجرام مقارنة بمستوياتها أمس الخميس، مجعوما بالزيادة الكبيرة لسعر الخام عالميا أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 660 جنيها مقابل 650 جنيها أمس.

وكان سعر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 565.7 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 754.3 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5280 جنيه.

وعالميًا، بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية منخفضا 0.8% إلى 1433.63 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته في أسبوعين عند 1446.10 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد المعدن نحو 1% منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية في أربعة أسابيع.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1446.10 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر قفز أكثر من 2% أمس الخميس بعدما قال ترامب إنه سيفرض رسوما إضافية نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من الشهر القادم، لتشتد حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم التي هزت الأسواق المالية العالمية.