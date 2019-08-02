البوري يقفز 10 جنيهات.. أسعار الأسماك بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

قفز سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 10 جنيهات، بينما تراجع سعر كيلو البلطي واستقر سعر باقي الماكولات البحرية عند نفس مستويات الجمعة الماضي.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري، 10 جنيهات ليتراوح بين 49 و 57 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، جنيهين ليتراوح اليوم بين 32 و 35 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وهبط سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و140 جنيها، وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و180 جنيها.

وسجل كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.