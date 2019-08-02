زيادة أسعار 5 أصناف من الخضروات في سوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق العبور، بينما تراجع سعر 3 أصناف أخرى مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، زادت أسعار الطماطم والخيار البلدي والكوسة والفاصوليا، اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضي، وتراجعت أسعار الفلفل الرومي البلدي والفلف الحامي البلدي، والليمون البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.8 جنيه، بزيادة 30 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و 9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 18 و 28 جنيها بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و 3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5جنيه و 4 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه، و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 11 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، بتراجع نحو 10 جنيهات.

كانتالوب بين 3 و 6 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 15 و 25 جنيها.