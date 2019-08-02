المالية: 1.2 مليار جنيه قيمة الرسوم والغرامات المستحقة للجمارك في 6 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الجمعة، إن تقرير كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أظهر أن قيمة الرسوم والغرامات الإجمالية المستحقة خلال الستة أشهر الأولى من 2019 بلغت نحو 1.2 مليار جنيه.

واستعرض تقرير مصلحة الجمارك، الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم فى منع أى محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، بحسب البيان.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 1.6 ألف محضر يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 40 مليون جنيه، و11 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 554.5 مليون جنيه، و16 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخيرة بقيمة 8.6 مليون جنيه.

كما تم تحرير 79 محضرًا للسجائر بقيمة 57 مليون جنيه، و426 محضرًا للملابس الجاهزة والأدوية والمكملات الغذائية بـ 54.7 مليون جنيه، و3 محاضر خمور بـ 134.8 مليون جنيه، و40 محضرًا للمستلزمات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل بـ 26.4 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 126 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 56.8 مليون جنيه، و44 محضر سلع مرفوضة رقابيًا، بنحو 73 مليون جنيه، و 421 محضرًا يتعلق بإثبات الحالة، وفرق القيمة، والمناطق الحرة، وتقديم فواتير بقيمة أقل، وحيازة بضائع أجنبية الصنع دون المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، التى تثبت الحيازة القانونية لها، بلغت مستحقاتها 181.7 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 3 محاضر تتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، و10 محاضر مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة تبلغ قيمة مستحقاتها 20.1 مليون جنيه.