وزير قطاع الأعمال: إجراءات قانونية أخرت برنامج الطروحات ونسعى لحلها

كتبت- شيماء حفظي:

قال وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والذي تأخر استكماله نتيجة عدد من الإجراءات الإدارية والقانونية.

وأوضح توفيق، في تصريحات خلال مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مع البورصة اليوم الاثنين، أن هناك إجراءات قانونية يتم العمل على حلها، وهي الخطوة الوحيدة التي تتسبب في توقف الطروحات حاليا، وأنه بعد حلها سيتم استكمال الطروحات.

وقال إن هناك شركتين على أتم الاستعداد لتنفيذ طرح حصة منها للتداول في البورصة، لكن ما يعطل ذلك تلك الإجراءات.

وتستهدف الوزراة طرح حصتين إضافيتين من شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات وأبو قير للأسمدة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه العام الماضي، ويتضمن 23 شركة وبنكا.

وطرحت الحكومة حصة إضافية بنسبة 4.5% من شركة الشرقية للدخان، مطلع العام الجاري، بنحو 1.7 مليار جنيه.