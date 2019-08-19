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أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

04:58 م الإثنين 19 أغسطس 2019
أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولى، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولى قرشين، إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولارعلى مستواه في بنكي الأهلي ومصر عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.56 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك العربي الأفريقي والإسكندرية عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي البركة وقناة السويس عند 16.55 جنيه للشراء و16.65 للبيع.

أسعار الدولار البنك التجاري الدولى بنك كريدي أجريكول مصرف أبو ظبي الإسلامي

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