وزير التجارة الأمريكي: إدارة ترامب ليست راضية عن الكيفية التي تدعم بها السياسة النقدية

القاهرة- وكالات:

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، يوم الاثنين إن إدارة ترامب ليست راضية عن الكيفية التي تدعم بها السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الدولار ليظل قويا، بحسب وكالة رويترز.

وقال روس "نحن منزعجون للغاية بشأن ارتفاع الدولار بسبب السياسة النقدية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي"، ردا على سؤال من شبكة فوكس بيزنس عما إذا كان الدولار القوي يؤثر سلبا على الاقتصاد".

وتضغط إدارة ترامب على المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، وفقا للوكالة.

كما انضم روس، اليوم الاثنين، إلى المسؤولين في الإدارة الأمريكية الذين يقللون من المخاوف بشأن حدوث ركود وشيك بعد انقلاب عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل مؤقت الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 12 عاما.

وقال روس في المقابلة "في نهاية المطاف سيحدث ركود لكن هذا الانقلاب لا يُعول عليه، مثلما يعتقد الناس".