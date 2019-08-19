"رايز أب" تستحوذ على منصة "مينا بايتس" الإخبارية

كتب- محمد علاء الدين:

استحوذت رايز أب، الشركة المسؤولة عن أكبر مؤتمر لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا RiseUp Summit، على منصة مينا بايت MENAbytes المتخصصة في عرض ومتابعة أخبار الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال زبير نعيم بارشا مؤسس منصة مينا بايت MENAbytes إن الصفقة تشمل الاستحواذ أيضًا على منصة trackMENA، وهي عبارة عن منصة بيانات جديدة من قبل MENAbytes لمساعدة المستخدمين على تتبع الشركات الناشئة، وصناديق الاستثمار، والاستثمارات والاستحواذات بقطاع الشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

تأسست MENAbytes في منتصف عام 2017 من قبل الباكستاني زبير نعيم بارشا، وسرعان ما نمت لتصبح واحدة من وسائل الإعلام الرائدة الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع مئات الآلاف من مشاهدات الصفحة الشهرية. قامت مينا بايتس مؤخراً بتوسيع نطاق تغطيتها إلى باكستان وتتطلع إلى توسيع نطاقها لتشمل تركيا وبعض الدول الناشئة الأخرى.

وأضاف لمصراوي "سوف أنضم كوني الموظف الوحيد في MENAbytes، إلى رايز أب نتيجة للاستحواذ وسأواصل قيادتها إضافة إلى بعض المنصات الرقمية الأخرى التابعة لمجموعة رايز أب".

وقال بارشا في بيان صحفي إن "الشراكة مع رايز أب ستفتح العديد من السبل الجديدة لـ MENAbytes و trackMENA لبناء أكبر منصة أخبار وبيانات بدء التشغيل للأسواق الناشئة" .

وقال عبد الحميد شرارة، الرئيس التنفيذي لشركة رايز أب، إن "الفرص التي ستقدمها MENAbytes لـ رايز أب يعد الاستحواذ، ستساعد في تنفيذ رؤيتنا المتمثلة في كوننا محطة واحدة لجميع طاقات الموارد التي يحتاج إليها رواد الأعمال والشركات الناشئة".