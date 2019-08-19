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    إبراهيم العربي رئيسًا للاتحاد العام للغرف التجارية

    01:03 م الإثنين 19 أغسطس 2019
    إبراهيم العربي رئيسًا للاتحاد العام للغرف التجارية

    إبراهيم العربي

    كتبت- منار الرخ:

    فاز إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، في الانتخابات التي أجريت اليوم بمقر الاتحاد بمنطقة وسط القاهرة.

    وحصل العربي على 21 صوتًا، مقابل 14 صوتًا لأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد السابق، ورئيس غرفة الإسكندرية التجارية الحالي.

    ومن المقرر أن يستمر العربي رئيسًا للاتحاد حتى انتهاء الدورة الانتخابية في 2023.

    وبحسب بيان صحفي لغرفة القاهرة يوم الجمعة الماضي اجتمع عدد من رؤساء الغرف التجارية على مأدبة عشاء، مع محمود العربي، والد إبراهيم العربي، والرئيس الأسبق للاتحاد العام للغرف التجارية، لدعم ومساندة الأخير في الانتخابات المرتقبة.

    إبراهيم العربي الاتحاد العام للغرف التجارية منطقة وسط القاهرة انتخابات الغرف التجارية

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