ارتفع بـ"أبو ظبي الإسلامي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وصعد سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 3 قروش، إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولارعلى مستواه في بنكي الأهلي ومصر عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك التجاري الدولي والعربي الأفريقي والإسكندرية عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي البركة وقناة السويس عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 للبيع.