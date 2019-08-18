قطاع الأعمال تبدأ استلام القطن بالمنظومة الجديدة في الفيوم وبني سويف

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الأحد إن مراكز تجميع القطن في محافظتي الفيوم وبني سويف، فتحت أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين، وذلك في إطار تطبيق المنظومة الجديدة لتداول القطن بالمحافظتين لموسم أغسطس ونوفمبر 2019.

وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام الشهر الماضي عن تفاصيل منظومة جديدة للقطن المصري، سيبدأ تطبيقها تجريبًا في محافظتي الفيوم وبني سويف هذا الموسم.

وبحسب البيان فإن المراكز– وعددها 17 مركزا – تواصل تسليم أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين طبقا للحيازة الزراعية بإيصال استلام ولحين رد الأكياس معبأة بالأقطان.

ويتم عملية الاستلام من خلال شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بحسب البيان.

وقال البيان إن عملية الاستلام تتم بمراكز التجميع الواقعة بالمركز الإداري التابع له المزارع، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا ما عدا يوم الجمعة.

وأضاف أن المركز سيضع اسم المزارع على الأكياس التي سلمها له، كما سيزن الأقطان الواردة للمركز من قبل "القبانية" الرسميين واستخراج "علم وزن" وتسليم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه.

وتابع أن عملية فرز الأقطان ستبدأ عقب ذلك ومن ثم تحديد الرتب، وفي نهاية اليوم يتم تفريغ البيانات في يومية توضح إجمالي الأقطان التي وردت للمركز وعلم الوزن ورقم الحيازة الزراعية.

وتبدأ إجراءات المزاد في اليوم التالي لاستلام الأقطان من الساعة العاشرة صباحًا، وستبلغ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وفقا لبيان هيئة التحكيم واختبارات القطن يوم المزاد، الشركة المسؤولة عن إدارة المزاد بسعر الأساس لفتح المزاد وهو متوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي (البيما) طويل التيلة والقطن قصير التيلة.

وبحسب البيان فإن مدير المركز سفتح المزاد والإعلان عن السعر الأساسي والكميات التي سيتم عليها المزاد ورتبتها.

ووفقا للنظام الجديد لتداول القطن، لن يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة وتقديم خطاب ضمان لصالح شركة الوادي لتجارة وحلج الأقطان – المسؤولة عن إدارة مراكز التجميع – على أن يتم رد خطاب الضمان نهاية شهر نوفمبر بعد انتهاء الموسم.

وبعد الانتهاء من المزاد، يحرر مدير المركز نموذجًا لكل رسالة (حوالي 200 كيس) يوضح به شركة التجارة الراسي عليها المزاد، ثم توقع هذه الشركة على النموذج بما يفيد قبول السعر والعلم بمحددات القيمة النهائية (فروق الرتب ومعدل التصافي).

وقال البيان إن الشركة الراسي عليها المزاد ستسداد 70% نقدًا من القيمة الأساسية للمزاد وذلك حتى 4 ساعات من رسو المزاد يتم تسليمها للمزراع من خلال المركز، مع تقديم الشركة شيك ضمان بقيمة 35% من القيمة الأساسية، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال أسبوع بعد تحديد القيمة النهائية للأقطان وفقا لفروق الرتب ومعدل التصافي.

وتوضح الخريطة التالية توزيع مراكز تسليم الأقطان في المحافظتين: