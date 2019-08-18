أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد العلم مشروع الصوب الزراعية الأهلي وبيراميدز اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب انفجار معهد الأورام عمرو دياب أزمة مضيق هرمز

البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

03:05 م الأحد 18 أغسطس 2019
البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.73% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14399 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 369 مليون جنيه، و21 مليون جنيه على التوالي، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 390 مليون جنيه.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي قد أنهى تعاملات يوم الخميس الماضي منخفضا بنسبة 1.69%.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة المستثمرين الأجانب

الخبر التالى:

بروتوكول بين محافظة بورسعيد وبنك التنمية الصناعية لتمويل وحدات صناعية بالمحافظة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان