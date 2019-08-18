البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

الأحد 18 أغسطس 2019

03:05 م الأحد 18 أغسطس 2019

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.73% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14399 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 369 مليون جنيه، و21 مليون جنيه على التوالي، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 390 مليون جنيه.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي قد أنهى تعاملات يوم الخميس الماضي منخفضا بنسبة 1.69%.