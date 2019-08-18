تعرف على أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس دون تغيير.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 697 جنيها، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو597 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 796.6 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5576 جنيها.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى ثبوت سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية، لأن اليوم الأحد هو العطلة الرسمية للبورصات العالمية.