فاروس تتوقع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في اجتماع الخميس

القاهرة- مصراوي:

قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حتمية خفض الفائدة، بواقع 1% في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعًا الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة.

وأرجعت رضوى توقعها بخفض الفائدة إلى أن التضخم وصل إلى أقل من 9% على أساس سنوي وهو الرقم المستهدف من البنك المركزي في آخر 2020.

وأضافت "لقد وصلنا إلى هذا المستهدف قبل نهايه الربع الثالث من 2019 و لن يرتفع التضخم في ما تبقى من العام عن 9-10% مدعوما بسنة الأساس".

وسجل معدل التضخم السنوي 7.8% لإجمالي الجمهورية في يوليو مقابل 8.9% في يونيو الماضي، ووصل في المدن إلى 8.7% في يوليو مقابل 9.4% خلال يونيو، مسجلًا أقل مستوى منذ أغسطس 2015، والذي كان 7.9%، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

وكانت 4 بنوك استثمار توقعت لمصراوي أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل.

وقال محللون ببنوك الاستثمار، إن الظروف الحالية مواتية أكثر من أي وقت مضى لاسئتناف البنك المركزي دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، وذلك بعد تراجع التضخم، وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، واستقرار أسعار الصرف، والتوقعات باستقرار أسعار البترول العالمية.

وقالت رضوى إن أسعار الفائدة الحقيقية أعلى من 5% وهو أعلى من المتوسط البالغ حوالي 2%.

ولم تستبعد رضوى إمكانية تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع يوم الخميس وقالت: "إذا اتبع البنك المركزي سياسه تحفظيه جدًا، قد نرى تثبيت في اجتماع 22 أغسطس حتى يتم مرور أخر تداعيات خفض الدعم من ارتفاع الأسعار".

وتوقعت رضوى أن تتراجع أسعار الفائدة بحوالي 2-3% على مدى ما تبقى من عام 2019.