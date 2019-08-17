بعد تراجعها عالميًا.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، في السوق المحلي عند نفس أسعار الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 697 جنيهًا، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو597 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 796.6 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5576 جنيهًا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة مع صعود الأسهم والدولار، لكن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساعدا المعدن النفيس على تسجيل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1513.17 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، لكنه ينهي الأسبوع مرتفعا أكثر 1%.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1523.60 دولار للأوقية.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات الأوروبية والأمريكية.