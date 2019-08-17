يصل إلى 1.5 مليون جنيه.. شروط وتفاصيل قرض الصيادلة في 6 بنوك

كتبت-منال المصري:

تقدم بعض البنوك العاملة في مصر قرضًا للصيادلة بشروط محددة بهدف تنشيط مبيعات القروض بالبنوك لبعض المهن المتخصصة.

وتضع البنوك شروطًا محددة لبرنامج قرض الصيادلة منها توافر صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للصيدلية وإيصال مرافق لا يتجاوز 3 أشهر وصورة من الرقم القومي ورخصة مزاولة المهنة وكارنية النقابة وكذلك كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر أو سنة.

وتحدد البنوك شروطًا أخرى منها نسبة المقترض في الحد الأدنى لرأس مال الصيدلية وأن يكون تجاوز عمل الصيدلية من عام إلى عامين كحد أدنى لضمان استمرارية العمل وجدية المقترض في السداد.

ويقدم مصراوي في السطور التالية جميع شروط ومواصفات قرض الصيادلة في 6 بنوك وهم مصر والعربي والشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB" والمصرف المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي وأبو ظبي الأول:

1-بنك مصر:

قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى

مدة سداد القرض تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى

نسبة الفائدة 22% متناقصة

المصاريف الإدارية 3% من إجمالي قيمة القرض

السن لا يتجاوز عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض

الدخل الشهري لا يقل عن ألفي جنيه

2-البنك العربي:

قيمة القرض تصل إلى 675 ألف جنيه كحد أقصى

مدة سداد القرض تصل 5 سنوات كحد أقصى

نسبة الفائدة 22% متناقصة

المصاريف الإدارية 2% من إجمالي قيمة القرض

السن لا يتجاوز 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض

الدخل الشهري لا يقل عن 6 آلاف جنيه شهريا

3-بنك الشركة المصرفية العربية ""SAIB:

قيمة القرض تصل 150 ألف جنيه كحد أقصى وترتفع إلى 300 ألف جنيه لعملاء البنك

مدة سداد القرض تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى

نسبة الفائدة 25% متناقصة

المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض

السن لا يتجاوز عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض

الدخل الشهري لا يقل عن 5 آلاف جنيه

4-المصرف المتحد:

قيمة القرض تصل إلى 250 ألف جنيه

مدة سداد القرض تصل إلى 4 سنوات كحد أقصى

نسبة الفائدة تتراوح بين 20% إلى 22% متناقصة حسب الصيدلية

المصاريف الإدارية يتم تحديدها حسب قيمة القرض

السن لا يتجاوز عن 64 عاما عند سداد آخر قسط من القرض

الدخل الشهري يرتبط بالحد الأدنى لرأس مال الصيدلية الذي يجب ألا يقل عن 500 ألف جنيه

5-مصرف أبوظبي الإسلامي:

الحد الأقصى للقرض يصل إلى 500 ألف جنيه

مدة سداد القرض تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى

نسبة هامش ربحية البنك أي الفائدة 13% متناقصة

المصاريف الإدارية 1% من إجمالي قيمة القرض

السن لا يتجاوز 65 عاما عند سداد آخر قسط القرض

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 4 آلاف جنيه

6-أبو ظبي الأول:

قيمة القرض تصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى

مدة سداد القرض تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى

نسبة الفائدة 23.5% متناقصة

المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض

السن لا يتجاوز عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض

الدخل الشهري لا يقل عن 15 ألف جنيه